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Gaziantep'te Ata'ya saygı yürüyüşü

7 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Ata'ya saygı yürüyüşü düzenlendi.

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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Ata'ya saygı yürüyüşü düzenlendi. Lise öğrencilerinin katıldığı yürüyüş büyük ilgi gördü.


Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'in Dülükbaba Ormanlarında düzenlenen Ata'ya saygı yürüyüşüne Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri katıldı. Kurumun idareci ve öğretmenlerinin de katıldığı yürüyüş büyük ilgi görürken yürüyüşe katılan öğrenciler Atatürk'ü andı. Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının birçok etkinlik düzenlediğine dikkat çeken Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81.yılında Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurumlarımız genelinde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan Geleneksel Ata'ya Saygı Yürüyüşümüzü öğrencilerimizle birlikte Dülükbaba Ormanlarında gerçekleştirdik. Hafta boyunca Atatürk'ü anmak ve O'nun bizlere bıraktığı manevi mirasa sahip çıkabilmek için bir birinden farklı faaliyetler gerçekleştireceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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