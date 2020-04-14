Gaziantep'te Atatürk büstü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünün çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan'daki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si gözaltına alındı.
Hurdacıya satıldığı belirlenen Atatürk büstü ise polis ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.