Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın

07.05.2022 15:21
Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, atık kağıt deposunda yangın çıktı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, atık kağıt deposunda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, 2 katlı evin altında bulunan, Suriyeli Muhammed Ahmed'e ait atık kağıt deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yangını 1 saatlik çalımanın ardından kontrol altına alıp, söndürdü. Depo kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.


Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın
Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın
Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın
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Muhammed Ahmed, Suriyeli, Nurdağı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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