Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor - Son Dakika

Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Gaziantep\'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:30

Gaziantep'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda da tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı.

Gaziantep Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın, Nesimi Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki bir otel inşaatında meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı

AKARYAKIT İSTASYONUNA SOĞUTMA ÇALIŞMASI

Yanan atıl durumdaki otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Yangın kontrol altına alınana kadar istasyonun geçici olarak kullanıma kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
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