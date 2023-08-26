Gaziantep\'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Gaziantep Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, Nesimi Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki bir otel inşaatında meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı
Yanan atıl durumdaki otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Yangın kontrol altına alınana kadar istasyonun geçici olarak kullanıma kapatıldığı bildirildi.
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