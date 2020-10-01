Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak - Son Dakika

Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak

Gaziantep'te hazırlanan "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"yle atıl durumdaki tesis, kadınların biber üretimiyle yeniden faaliyete geçecek.

Gaziantep'te hazırlanan "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"yle atıl durumdaki tesis, kadınların biber üretimiyle yeniden faaliyete geçecek.

Nurdağı Belediyesi öncülüğünde ve İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) destekleriyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nurdağı Ziraat Odası, İŞKUR İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciği iş birliğinde, ilçedeki biberin işlenerek değerlendirilmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi" hazırladı.

Proje çerçevesinde ilçede tahsil edilecek 150 dekar arazide kadınların yetiştirdiği biberler, ilçede atıl durumda olan fabrikanın yeniden işler hale getirilmesiyle burada pul biber ve salçaya dönüştürülecek.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması hedeflenen proje kapsamında, eğitim verilecek 75'i kadın 80 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

"Hızlı ve nitelikli şekilde pazarlamayı başaracağız"

İKA toplantı salonunda gerçekleştirilen projenin protokol töreninde konuşan İKA Genel Sekreteri Burhan Yılmaz, bölgedeki kırsal ve yerel kalkınmayı desteklemek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede günde 2 ton biber işleme ve salça üretim tesisinin kurulacağını ifade eden Yılmaz, "Projemizin en önemli özelliği hedef kitlesinin kadın üreticilerimizin olması. 75'i kadın olmak üzere 80 kişiye eğitimler verilecektir." dedi.

Yılmaz, projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla Nurdağı ilçesinin kendi organik üretimi olan biberi ikinci bir üretimi yapılarak, onu paketleyip, işleyip market zincilerine ile iç piyasaya hızlı ve nitelikli şekilde pazarlamayı başaracağız. Dolayısıyla hem yerel kalkınmayı sağlamış olacağız hem de Nurdağı'nın üretim kapasitesini ortaya koymaktır. "

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise her zaman olduğu gibi sosyal girişimcilik çalışmalarını kadın istihdamını ön planda tutarak yaptıklarını dile getirdi.

Kentte kırmızı biberinin ana ekim alanın daha çok Nurdağı bölgesi olduğu bilgisini paylaşan Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle proje kapsamında salçalık kırmızı biberin ekimini üniversite arazisinde yapıp, ilçede kuracağımız işletmede ürünü marka haline getirerek, tüketicilere hijyenik hem de kaliteli ürün sunmayı hedeflenmekteyiz. Bu projede önemli hususları ise 75'şi kadın 80 kişinin istihdam edilmesi ve bununla beraber bu gibi tesislerin ilçede açılmasına örnek olmasıdır."

Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak
Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak
Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak
Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak

Gaziantep, İstihdam, Nurdağı, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor
Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı         
23:49
Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu         
23:04
UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak         
22:35
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 00:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei