İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde, ATM'den emekli maaşını çekmek isteyen bir vatandaşın yardım istediği şahsın kartın ATM'ye sıkıştığını bahane ederek dolandırmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te ATM'den maaşını çekmek isteyen emekliyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.