Gaziantep'te, av bayilerine yönelik operasyonda 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz olarak ateşli silah imal etmek, nakletmek ve satmak suçlarıyla ilgili 4 av bayisine baskın düzenledi.

İş yerlerinde, 84 kuru sıkı tabanca, 7,65 mm çapında bir tabanca, bir tüfek, 27 ruhsatsız av tüfeği, 53 tabanca sürgüsü ve üst kapak, çok sayıda tabanca parçası ve şarjörü, kuru sıkı tabancaları gerçeğe çevirmede kullanılan çok sayıda materyal, bıçak ve çok sayıda muşta ele geçirildi.

Ruhsatsız silah imal ve satışı iddiasıyla 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.