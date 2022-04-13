Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

13.04.2022 20:53
Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Ekrem Kurt ile evine gelen kayın biraderi Abdurrahman A. (48) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A, yanındaki av tüfeğiyle eniştesine ateş etti.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, burada hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan Abdurrahman A, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Gaziantep, Esenyurt, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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