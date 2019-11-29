Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı
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Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan yaralı köpek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan yaralı köpek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.


Yeni Mahalle kırsalında yaralı bir köpek olduğu ihbarını alan İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, bölgeye giderek hayvanı aldı.

Arka ayakları ve karın bölgesinde saçma izleri bulunan, kemiklerinde de kırıklar tespit edilen köpek, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı.


CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı hayvanın ayağında enfeksiyon bulunduğunu, iltihabın kurutulmasının ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyata alınacağını kaydetti.

Yeni Mahalle, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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