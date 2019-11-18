Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası uygulandı.

Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası uygulandı.


Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde Tahtaköprü Barajı sahasında yapılan üç aylık denetimlerde, balık avlama yasağına uymayan ve suçüstü yakalanan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası verildi, ele geçirilen 11 ağ ile 36 kilo balığa el konuldu.


Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zaman içerisinde baraja 10 bin yavru balık bırakıldığını ve bölgede olta balıkçılığı haricinde av yapmanın yasak olduğunu kaydetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]