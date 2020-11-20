Gaziantep'te AVM, market ve berberler kapandı, restoranlar paket servise başladı - Son Dakika

GAZİANTEP'te Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında yeni getirilen kısıtlamalarla birlikte alışveriş merkezleri (AVM), market, kafe ve berberler saat 20.00'den itibaren kapandı, restoranlar ise sadece paket servis yapmaya başladı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Gaziantep'te yasak saati başladığı anda marketler, kuaförler ve kafeler müşterilerini uyarıp, iş yerlerini kapatmaya başladı. Restoranlar ise masa ve sandalyelerini kaldırarak, paket servis hizmeti vermeye başladı.

'HERKESİN YASAKLARA UYMASINI BEKLİYORUZ'

Gaziantep'te kafe işletmecisi Cemil Oğuz, salgının bir an önce bitmesini temenni ederek, yasaklara uyulması gerektiğini ifade etti. Oğuz, tüm işletmelere, yasaklara uymaları yönünde çağrıda bulunarak, "Yeni yasaklar başladı. İnşallah daha sağlıklı günlerde müşterilerimize daha iyi hizmetler veririz. Herkesin bu yasaklara uyması lazım. Aksi takdirde vaka sayıları ciddi oranda artar. İşlerimizi etkiliyor ama sağlık her şeyden önde geliyor" dedi.