Gaziantep'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali - Son Dakika

Gaziantep'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali

Gaziantep Valiliği, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenmesi planlanan bisiklet etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini bildirdi.

Gaziantep'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali, System.String[]

Gaziantep Valiliği, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenmesi planlanan bisiklet etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16 Eylül'de tarihinde düzenlenmesi planlanan bütün bisiklet etkinliklerinin Kovid-19 önlemleri kapsamında iptal edildiği belirtilerek, "Etkinliklere katılacak olan tüm vatandaşlarımıza anlayışları nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali - Son Dakika

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