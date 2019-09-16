Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

45 dakika önce

Sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacıyla düzenlenen 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Gaziantep'te etkinlik düzenlendi.

Gaziantep'te

Sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacıyla düzenlenen 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Gaziantep'te etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meclis Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun kaliteli yaşam için şart olduğunu söyledi.

Dünyada şehirlerin birbiriyle yarıştığını belirten Şahin, "Kentler yarışında, her alanda yükselen bir değer olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sporuyla yükselen Gaziantep, kültürüyle yükselen Gaziantep, en önemlisi insanıyla, sağlığıyla huzuruyla kardeşliğiyle yükselen bir Gaziantep için yola çıktık. Bu yolda en büyük gücü halkımızdan alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizden alıyoruz. Şehrimizde Sayın Valimizle şehrimiz için, şehrimizin geleceği için, şehrimizin insanı için bütün gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da çevreyi ve insanı korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Şahin, bu kapsamda dünyayı takip ettiklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bu konuda aldığımız kararların en önemlilerinden birisi bisiklet yolunun çoğaltılmasını kararlaştırdık. Bugün 55 kilometrelik bisiklet yolu hedefinin yarısını tamamladık. Şehrin merkeziyle bütün diğer ulaşım araçlarını entegre edecek çalışmayı yapmak çok kolay değil. Çünkü insanların yaşam alanlarını değiştiriyorsunuz, hareket etme şeklini değiştiriyorsunuz, zihinlerdeki günlük yaşantıları değiştiriyorsunuz. Belediyemizin bünyesini küçültürken, gençlik ve spor bölümünü kuvvetli bir hale dönüştürdük. Bisiklet kullanmayı teşvik etmeye devam edeceğiz. Sporu aynen su içmek gibi yaşamımızın bir parçası haline getireceğiz."

Etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Davut Gül de sporun önemine işaret ederek, özel araç yerine toplu taşıma araçlarının ya da bisikletin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Vali Gül ve Başkan Şahin tarafından, toplu taşıma aracı ile belediyenin vatandaşlar için tahsis ettiği bisikletleri en çok kullanan iki kişiye bisiklet hediye edildi.

Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi önünden bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Gaziantep Kalesi'nde son buldu.

Gaziantep, Avrupa, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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