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Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı

21.09.2021 15:28
Gaziantep'te

Hareketli yaşama teşvikin merkeze alındığı programda, Başkan Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, tramvayla Fıstık Park'a giderek vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı, gençlere bisiklet hediye etti, farkındalık oluşturdu.

Ulaşımı planlamak ve toplu ulaşım sistemini geliştirmek, bisiklet ve yaya yollarını artırmak, vatandaşları bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlama programı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ulusal koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etmesiyle başladı. Büyükşehir Belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrasında Başkan Şahin ve protokol, bando ekibinin çaldığı müzik ve bisiklet sürücüleri eşliğinde Vilayet durağından tramvayla Fıstık Park'a hareket etti. "Sağlık için birlikte yürüyelim" yazılı el dövizlerini taşıyan halkla yürüyüş yapan Şahin, parkurun sonunda aynı alanda bulunan bisiklet istasyonun tanıtımı yaptı, 400 gence bisiklet hediye etti.

ŞAHİN: HAREKETLİLİK HAFTASINDA TÜRKİYE 612 BELEDİYEYLE BİRİNCİ

Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Başkan Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Avrupa'da 20 yıldır kutlandığını belirtti, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldığında Avrupa Hareketlilik Haftası programına hemen dahil olduklarını söyledi. Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her yıl yeni bir sloganla Gazi şehirde yürüyüş parkurlarının bisiklet yollarının kullanımına halkı teşvik ettik. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Belediyeler Birliği'nde de koordinasyona başladık. Bu özel haftaya ilginin artırılması, belediyelerin halkıyla birlikte çevre bilincini yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini artıracak çalışmalara öncülük ettik. Bugün, çok özel. Çünkü dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuru Türkiye'den gitti. 612 belediye, bu hafta bisiklete biniyor, yürüyor, alternatif ulaşım kanallarını kullanıyor. Karbondioksit salınımını azaltacak, hava kirliliğini en aza indirecek faaliyetlerde bulunuluyor. Bunun yanında 112 belediyemiz de altın kurala uyarak bu özel hafta için bütün koşullarını yerine getirdiğini söyledi. Şu anda dünyada İspanya 457 belediye ile ikinci sırada bizi takip ediyor. Akabinde Avusturya geliyor. Biz bugün sağlıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya bineceğiz. Halkımızla birlikte yürüyeceğiz, bisiklete bineceğiz. Çünkü pandemi süreci bizlere gösterdi ki toplu taşımadan bireysel taşımaya geçtiğinde karbondioksit salınımı daha da artıyor. En büyük tehlike bu. Bisiklet kullanımını artırmalıyız. Yürüyüşümüzü artırmalıyız. Karbondioksit salınımını azaltacak ulaşımları daha çok kullanmamız gerekiyor. Bu farkındalığı artırmak için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz bir taraftan da yarışmalar düzenleyerek çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışmaların sonunda da daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı hem kendi şehrimizde hem de bütün dünyada temin etmeyi amaçlıyoruz."

BÜYÜKELÇİ: SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN TOPLU TAŞIMA VE YÜRÜYÜŞ YAPMAK SON DERECE ÖNEMLİ

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise haftanın anlam ve önemine daire şunları aktardı: "Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özellikle Avrupa Birliği Hareketlilik Programı çerçevesinde burada bulunmak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle 612 belediyenin katılımıyla hareketlilik haftasının ilk sırasında yer alan Türkiye'deki belediyeleri ve ulusal koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Belediyeler Birliğini tebrik ediyorum. Ulaşımda emisyonlar her geçen gün artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da bu grafiği tersine çevirmek için mücadele vereceğiz. Sağlıklı bir gelecek için toplu taşıma ve yürüyüş yapmak son derece önemli. Hava kirliliğini azaltmak mümkün. Karbondioksit salınımını azaltmak mümkün. Trafik sıkışıklığını, yollarda meydana gelen kazaları ve bunların sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Ben bu çerçevede herkesin yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve yeni nesiller için yeniden düşünmesini istiyorum. Tabi ki Başkan Fatma Şahin'le sadece Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatınızla değil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizinle çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz ortak projelerden gurur duyuyorum."

GAZİANTEP AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİSİKLETİN VE TOPLU ULAŞIMIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Etkinliğin ikinci etabında protokolün 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın anlam ve önemine dair konuşmalar festival parkta devam etti. Festival Park'ta konuşmalarına yer verildi. Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlama programında bulunduklarını ifade ederek, "Bireysel ulaşımın toplu ulaşıma evirilmesi için 2002 yılından günümüze ulaşım ana planlarımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.Şehirlerdeki trafik karmaşalarının önüne geçmek adına yapılan bu çalışma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elzem" dedi.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Dr. Derya Bakbak da Gaziantep'te alternatif ulaşım araçları arasında bulunan bisiklet dağıtımlarının yapıldığı yarışmaların sık sık organize edildiğini dile getirerek, "Yaşamın çok büyük bir değişim içerisinde. Bütün dünya değişiyor. Şehirlere göçün artması, sanayi şehri olmamız gibi özellikler, kentimizin hareketliliğini her zaman artıran etmenler olmuştur. Kentimizi daha yaşanabilir, daha mutlu kılmak adına bisikletlerimiz ve bisiklet yollarımız yaşamımıza güçlü bir anlam katıyor" dedi.

Kutlama programının son etabında ise protokol, vücut kitle indeksi ölçümleri ile diyetisyen ve spor etkinliklerinin yapıldığı etkinlik çadırlarını ziyaret etti.

Program, Başkan Fatma Şahin ve protokol üyelerinin günün anısına çektirdiği toplu fotoğraf ile sonlandı.

Etkinliklerde TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un yanı sıra Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak da yer aldı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Bisiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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