AVUKAT, İŞ MERKEZİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ - Son Dakika
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AVUKAT, İŞ MERKEZİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

08.08.2022 12:23
AVUKAT, İŞ MERKEZİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

GAZİANTEP'te avukat Emin Hidayet (46), iş merkezinin zemin katındaki elektrik panosunun olduğu bölümde ölü bulundu.

GAZİANTEP'te avukat Emin Hidayet (46), iş merkezinin zemin katındaki elektrik panosunun olduğu bölümde ölü bulundu. Hidayet'in, akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Kazaz İş Merkezi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde binanın elektrikleri kesilince görevli zemin kata indi. Arızayı kontrol etmek isteyen görevli, pano yakınlarında hareketsiz bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin incelemesiyle elektrik akımına kapılarak ölen kişinin avukat Emin Hidayet olduğu belirlendi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Hidayet'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan Emin Hidayet'in ofisinin, ölü bulunduğu iş merkezine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVUKAT, İŞ MERKEZİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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