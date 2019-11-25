Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te avukatın şok ölümü
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te avukatın şok ölümü - Son Dakika

Gaziantep'te avukatın şok ölümü

6 saat önce

Gaziantep'te 2014 yılında eski müvekkili tarafından vurularak öldürülen avukat İsmail Akkaya'nın avukat olan oğlu Ahmet Baran Akkaya, kuzeninin evinde ölü bulundu.

Gaziantep'te avukatın şok ölümü, System.String[]

Gaziantep'te 2014 yılında eski müvekkili tarafından vurularak öldürülen avukat İsmail Akkaya'nın avukat olan oğlu Ahmet Baran Akkaya, kuzeninin evinde ölü bulundu. Avukatın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.


Gaziantep'te 18 Aralık 2014 tarihinde avukatlık bürosunda başından vurularak öldürülen Avukat İsmail Akkaya'nın avukat olan oğlu Ahmet Baran Akkaya, kuzeninin evinde ölü bulundu. İstanbul Barosuna kayıtlı olan 2 çocuk babası Akkaya'nın sık sık yakınlarını ziyaret için Gaziantep'e geldiği ve hafta sonunu fırsat bilerek yine memleketine gelerek kuzeninin evinde kaldığı öğrenildi. 18 yıllık evli olan ve eşinin de avukat olduğu öğrenilen Akkaya'yı öğle saatlerinde yatağında hareketsiz gören kuzeninin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin öldüğünü belirlemesi üzerine ise avukat Akkaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Ölümü ile yakınlarını hüzne boğan Ahmet Baran Akkaya'nın ilk incelemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporuyla açıklanması bekleniyor.


Otopsisi tamamlanan Akkaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Gasilhaneye götürülen cenaze, Salı günü Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek. - GAZİANTEP

Ahmet Baran, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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