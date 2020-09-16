Gaziantep'te ayakkabı fabrikasın yangın çıktı

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yavru köpek yangından sağ çıkarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ayakkabı fabrikasından bilinmeyen bir nedenden kartonların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, bir yavru köpek yangının çıktığı fabrikanın içerisinden sağ çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı ve deri fabrikasında çıktı. İddiaya göre, fabrikada satışa hazır ayakkabıların bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenden kartonlar tutuştu. Kartonların tutuşmasıyla alevler kısa sürede depo kısmının tamamına yayıldı. Fabrikada bulunanların duruma itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan olmadı, yavru köpek dumanların arasından çıkarıldı

Yangının olduğu fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, yoğun duman içerisinde kalan bir köpek yavrusu itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumanların arasından çıkarılan yavru köpek korunaklı bir alana konuldu.

Yangın söndrülmesinin ardından itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışması yaparken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.