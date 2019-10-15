Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

1 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Osmaniye kara yolunda bir dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada, çuval içerisinde bulunan giysilerin arasında yer alan ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.E.H, A.E.C, A.E.H. ve M.E.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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