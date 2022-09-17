Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

17.09.2022 23:36
Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep'te aydınlatma direklerinin kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te aydınlatma direklerinin kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sanayi Mahallesi'nde bulunan aydınlatma direklerinin kablolarını çaldıkları esnada suçüstü yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan C.A.K. ve M.B. yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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