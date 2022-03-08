Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu - Son Dakika
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Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu

08.03.2022 16:30
Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Gebuş Temtek, 8 çocuğu, 49 torunu, 135 torununun çocuğu, 16 torunun torunu ve daha sonraki kuşaktan 4 kişiyle bir araya geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Gebuş Temtek, 8 çocuğu, 49 torunu, 135 torununun çocuğu, 16 torunun torunu ve daha sonraki kuşaktan 4 kişiyle bir araya geldi.

Nüfus cüzdanında doğum yılı 1924 yazan ve Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Temtek, büyük oğlunun evinde kendisinden sonra dünyaya gelen 5 kuşağın temsilcileriyle buluştu.

Kadının 4. çocuğu olan 60 yaşındaki Abdurrrahman Temtek, gazetecilere, annesinin 118 yaşında olduğunu ancak kimlik bilgilerinde doğum tarihinin 1924 yazdığını söyledi.

Babasının ilk eşini kaybettikten sonra annesiyle evlendiğini anlatan Temtek, "Evlendiklerinde annem 20 yaşındaymış. Evleninceye kadar nüfus kaydı olmadığı için evlenirken nüfus kaydının mecburi tutulmasıyla önce nüfus kaydı yapılmış. Bu yüzden de annemin gerçek yaşı 118." dedi.

Gebuş ninenin 69 yaşındaki yeğeni Musa Talay ise Muş'tan 1970'li yıllarda İslahiye'ye geldiklerini belirterek, "Gebuş nine, kendisinden sonraki 5 kuşağı da gördü. 8 çocuğu, 49 torunu, 135 de torununun çocuğu var." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu
Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu
Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu

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Bahçelievler Mahallesi, Gaziantep, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te aynı aileden 6 kuşak buluştu - Son Dakika


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