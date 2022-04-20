Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA

20.04.2022 11:35

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te kimliği belirsiz kişi, inşaat malzemeleri satan iş yerinin önünden bir saat arayla seramik çaldı.

GAZİANTEP'te kimliği belirsiz kişi, inşaat malzemeleri satan iş yerinin önünden bir saat arayla seramik çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Nisan günü 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında Sıtkı Gül'e ait inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin önüne motosikletle gelen şüpheli, seramikleri yükleyip ayrıldı. Bir saat sonra bu kez yaya olana gelen şüpheli, bir kutu daha seramik çaldı. Toplam 5 bin TL'lik malzeme çalan şüpheli yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi sabah gelince hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE AYNI İŞ YERİNDEN 1 SAAT ARAYLA HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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