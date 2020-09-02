Gaziantep'te aynı marketten 2 kez hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından bir marketten 2 kez hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketten farklı tarihlerde hırsızlık yaşanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası kaydından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı. 10 suçtan da kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının marketin raflarından ürün çaldığı anlar yer alıyor.