Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı

03.08.2022 13:01
Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı

Gaziantep'te ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi tarafından vurularak ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim, hastanede verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi tarafından vurularak ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim, hastanede verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı saldırıda Hamide Şeyh Müslim'in engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim de ölmüş, annesi Zehra Faraç ise ağır yaralanmıştı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşanmıştı. İddiaya göre, Ümit Dur (38), dini nikahlı eşi Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla basmıştı. Dur, eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç'ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdırmıştı. Olay sonrası cani koca Ümit Dur kaçarken, vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla eşi, eşinin kardeşi ve kayınvalidesi ağır yaralanmıştı.

23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetmişti

Ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki kayınbirader Cemil Şeyh Müslim, olay günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan eş Hamide Şeyh Müslim ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yoğun ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Talihsiz kadın 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Dini nikahlı eşi tarafından, annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı evi basılarak kurşun yağmuruna tutulan ve ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim ise 12 gündür tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi tarafından öldürülen Hamide Şeyh Müslim'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cani koca tutuklanmıştı

Olay sonrası kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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