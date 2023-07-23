Gaziantep'te Baba, Çocuklarını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Baba, Çocuklarını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti

23.07.2023 16:31

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren çocuklarını kurtarmak isteyen bir baba, boğularak hayatını kaybetti. Olayda çocuklar kurtarılırken, baba Ali Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuklarını kurtarmak isteyen baba, boğularak hayatını kaybetti.

BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİ

Olay, Birecik ilçesine bağlı Saray Mahallesi Adalar mevkiinde meydana geldi. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki çocuk, aileleri ile gittikleri piknik yerinde serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) nehre atladı.

Fırat bir can daha aldı! Çocuklarını kurtarmak isteyen babanın acı sonu

ÇIRPINA ÇIRPINA GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Fırat bir can daha aldı! Çocuklarını kurtarmak isteyen babanın acı sonu

ÇOCUKLARI KURTULDU AMA O HAYATTA DEĞİL

Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğularak hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Fırat Nehri, Gaziantep, Saray, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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