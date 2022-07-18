Gaziantep'te babası tarafından bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Gaziantep'te babası tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde Salih Muhammed N, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Salih N. tarafından bıçaklandı.
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed N. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muhammed N'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Baba Salih N. gözaltına alındı.
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