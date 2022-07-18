Merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde Salih Muhammed N, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Salih N. tarafından bıçaklandı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te babası tarafından bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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