Gaziantep'te baca temizlerken düşen kadın öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin bacasını temizlemeye çalışırken düşen kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde baca temizliği yapmak için tek katlı evin damına çıkan 56 yaşındaki Nevin Kaya, üzerine bastığı briketin devrilmesi sonucu damdan düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.