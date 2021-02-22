Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde badem ağaçları erken çiçeklendi.

Yaklaşık 20 gün önce kar ve sağanağın etkili olduğu ilçe genelinde son günlerde güneşli hava hakim oldu.

Sıcak havaya aldanan badem ağaçları çiçek açarken, özellikle Emirhaydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam ve Mendollü mahallelerinde ise ağaçlardaki tomurcukların arttığı görüldü. Vatandaşlar da güzel havanın tadını çıkardı.

Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölgedeki bahçelerde incelemelerde bulundu.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, badem ağaçlarının normal şartlarda mart ayı sonu gibi çiçek açmasının beklendiğini ifade etti.

Yeniden oluşabilecek soğuk havanın ağaçlara zarar verebileceğini anlatan Altun, "Badem ağaçlarının en zayıf noktası, sıcak havaya çabuk aldanmaları. İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler dökülüp çiftçilerimiz mağdur olmaz." ifadelerini kullandı.???????