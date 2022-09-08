Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı - Son Dakika
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Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı

08.09.2022 13:06
Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı

Gaziantep'te bağ evindeki aile faciasında ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te bağ evindeki aile faciasında ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Baba-oğuldan geriye ise yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde meydana gelmişti. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan Orhan Adıgüzel (26), bağ evinde bekçilik yapan babası Halil Adıgüzel'i (56) bir kaç bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kendisini iple asarak yaşamına son vermişti.

Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaşmıştı

Yaşanan olay sonrası uzun süre baba-oğuldan haber alamayan yakınları, durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile sağlık ekipleri, baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılı vaziyette hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası hayatını kaybeden baba-oğlun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baba-oğuldan geriye beraber çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı

Ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, feci olay sonrası hayatını kaybeden baba-oğuldan geriye ise yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi
Kaynak: İHA

Halil Adıgüzel, Gaziantep, Şahinbey, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı - Son Dakika
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