Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'te bağ evindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama, System.String[]
Gaziantep'te bağ evindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yaycı Mahallesi'nde bir bağ evinden televizyon ve çeşitli ev aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri yakınlarındaki kamera kayıtlarını inceleyen ve bir ticari taksinin evin yakınlarına geldiğini belirleyen jandarma, olayı gerçekleştirdiği belirlenen taksi şoförü Ş.G. (26) ile araçta bulunan M.C'yi (32) gözaltına aldı.
Çaldıkları eşyaları sattıklarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Şahinbey, Jandarma, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı! Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Kaçak çalıştırılan yatılı kursta taciz iddiasına tutuklama Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]