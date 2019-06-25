Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama
1 saat önce
Gaziantep'te bağ evindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:50 Kaynak: AA
'te bağ evindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Şahinbey
ilçesine bağlı kırsal Yaycı Mahallesi'nde bir bağ evinden televizyon ve çeşitli ev aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri yakınlarındaki kamera kayıtlarını inceleyen ve bir ticari taksinin evin yakınlarına geldiğini belirleyen jandarma, olayı gerçekleştirdiği belirlenen taksi şoförü Ş.G. (26) ile araçta bulunan M.C'yi (32) gözaltına aldı.
Çaldıkları eşyaları sattıklarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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