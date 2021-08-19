Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 6 bin avro para ele geçirildi. Gerekli işlemlerin ardından söz konusu para sahibine teslim edildi.

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