Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir bağ evindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Körkün Mahallesi'nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.