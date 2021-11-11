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Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı

11.11.2021 11:22
Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir bağ evindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te bir bağ evindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Körkün Mahallesi'nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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