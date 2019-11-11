Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te çok sayıda bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te çok sayıda bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bedirkent Mahallesi'nde vatandaşların bağ evlerinden ayrıldıktan sonra ikametlerden çok sayıda hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Detaylı araştırma yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler S.Y. ve Ç.G'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda matkap, ispiral, budama makası, hava kompresörü, motorlu hızar makinesi ve birçok malzeme ele geçirildi. Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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