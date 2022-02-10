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Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

10.02.2022 10:50
Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey İlçesi Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan bağ evlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen ve adreslerindeki çok sayıda hırsızlık malzemesiyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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