Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bağ evlerinde farklı zamanlarda meydana gelen 18 hırsızlığın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 6 kişi olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 6 zanlının ikametlerinde, çalıntı olduğu belirlenen muhtelif ev eşyaları, 2 bin 500 lira para ile hırsızlıkta kullandıkları çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.