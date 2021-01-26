Zanlıların çaldıkları bazı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 7 ayrı bağ evinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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