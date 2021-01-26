Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 7 ayrı bağ evinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.
Zanlıların çaldıkları bazı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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