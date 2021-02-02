Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik drone destekli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 18 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone destekli operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak bazılarına ise çilingir yardımıyla girildi.

Operasyonda 18 şüpheli "yasa dışı bahis oynatmak ve haksız kazanç elde etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 17 bilgisayar, 24 cep telefonu, 24 sim kart, 5 harici disk, 5 bilgisayar, çok sayıda dijital materyal, 94 bin 665 lira, bin 200 dolar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.