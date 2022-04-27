GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE

27.04.2022 09:27

GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor.

GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde günde 60 ton olan baklava üretimi bayrama yaklaşırken 80 tona kadar çıkarken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından baklavacılara sipariş yağıyor. Baklava ustaları, şafak vakti başladıkları baklava üretimini iftar saatine kadar sürdürüyor ve hazırlanan baklavalar paketlenerek kargoyla yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için sabahın erken saatlerinde imalathanelerde çalışmalara başlıyor. Sahur vakti tezgahlarının başına geçen ustaların el emeği ile hazırladığı baklavaların yarısı paketlenerek yurt dışına, önemli bölümü de farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılıyor.

PANDEMİ UNUTULDU, ÜRETİM ARTTI

Baklava ustası Ömer Çelebioğluları, pandeminin geride kalması ile birlikte insanların tekrar eski günlerine kavuştuğunu bunun da baklava ile taçlandığını söyledi. Çelebioğluları, bayram öncesi üretimin 2 katına çıktığını belirterek, kent genelinde günde 80 ton ve üzeri baklava üretildiğini kaydetti.

Bayram süresi boyunca hem yurt içi hem de yurt dışına baklava ulaştırdıklarını anlatan Çelebioğluları, şöyle dedi

"Gaziantep'te her bayram öncesi bizim yoğunluğumuz iki katına çıkar. Bayrama sayılı günler kala artık yoğunluktan dolayı üretimlerimize hummalı bir şekilde devam ederiz. Tabi uzun bir aradan sonra pandemisiz ilk bayramımız olacak. İşlerimiz beklenenin çok çok üzerinde. Çünkü insanlar ziyaretlere ve birlikte oturmalara başladı artık. Şu anda kent genelinde günlük üretimimiz 80 ton ve üzerinde gerçekleşiyor. Bizler Gaziantep'ten dünyanın her yerine tatlı bir mutluluk göndermek için çalışıyoruz. Türkiye genelinde de tüm şehirlerimize 24 saat içerisinde teslimat gerçekleştiriyoruz. Bu gönderme işlemlerini yurt dışına uçak kargo ile şehirler arasına ise otobüs ya da kargolar ile gerçekleştiriyoruz."

GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE

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Ramazan Bayramı, Gaziantep, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR BAYRAM MESAİSİNDE - Son Dakika


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