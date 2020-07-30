Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, baklava ustaları Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor. Kentte yaşayanlar da bayram öncesi baklava alışverişi yapmayı ihmal etmiyor.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram nedeniyle üretilen baklavanın büyük bölümü paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere ulaştırılıyor.