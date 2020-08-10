Gaziantep'te baklavalık boz fıstık hasadı başladı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen ve bu sezon rekoltesiyle yüzleri güldüren baklavalık boz Antep fıstığında hasat başladı.

Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Kayabaşı, Hasanlök, Yeşilyurt ve Boğaziçi Mahallelerinde 2 bin 245 dekar alanda üretimi yapılan ve fıstığı baklavada kullanılan yörede, 'boz fıstık' olarak adlandırılan çeşidin hasadına başlandı.