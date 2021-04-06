Gaziantep'te bal üretimi 10 yılda 42 kat arttı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, arı yetiştiricileri, bal üretim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, 10 yıl önce yılda sadece 10 ton bal üretilen Gaziantep'te geçen yıl 420 ton bal üretildiğini belirterek, "Bu yıl hedefimiz, 500 ton bal üretmek" dedi.

Gaziantep'te arı yetiştiricileri, yeni sezonda bal üretimi için hazırlıklarını bitirdi. Kovan temizliği, suni oğul yöntemi ile arı sayısı artırmaya yönelik çalışmalar yapan üreticilerin doğaya saldığı işçi arıların çalışmasıyla temmuz ayında bal hasadı gerçekleştirilecek.