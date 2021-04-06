GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI

06.04.2021 10:40

GAZİANTEP'te, arı yetiştiricileri, bal üretim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP'te, arı yetiştiricileri, bal üretim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, 10 yıl önce yılda sadece 10 ton bal üretilen Gaziantep'te geçen yıl 420 ton bal üretildiğini belirterek, "Bu yıl hedefimiz, 500 ton bal üretmek" dedi.

Gaziantep'te arı yetiştiricileri, yeni sezonda bal üretimi için hazırlıklarını bitirdi. Kovan temizliği, suni oğul yöntemi ile arı sayısı artırmaya yönelik çalışmalar yapan üreticilerin doğaya saldığı işçi arıların çalışmasıyla temmuz ayında bal hasadı gerçekleştirilecek.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, mart ayında arı kovanlarında bal üretimi için tüm hazırlıkların yapıldığını ve oluşabilecek hastalıklara karşı önlemlerin alındığını söyledi. Bal üretim sürecinden önce suni oğul yöntemi ile kovanların bölünerek, arı sayısının çoğaltılmasının hedeflendiğini anlatan Koca, "1 Mart itibarıyla Gaziantep'te arıların hastalık ve zararlıklarla mücadele dönemi başladı. Kovanlarımızın temizlikleri ile sezon hazırlığı başladı. Bu dönemde özellikle anasız kovanların tespitleri yapılarak gerekli müdahaleler yapılır. Yine hastalıklara karşı mücadele edilir. Aslında bu dönem bal dönemi için de bir hazırlık dönemidir. Gaziantep bölgemizde bal üretimi için sezon başlamış bulunmaktadır" dedi.

'BU YIL ÜRETİMİN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Başkan Koca, Gaziantep'in en önemli bal türünün zahter balı olduğunu ve 25 Mayıs'ta bal nektarı akım döneminin başlayacağını dile getirdi. Martta yeterli yağışın alındığını ve nisanda da yağışların devam etmesi ile bal üretiminin bu yıl artış göstereceğini belirten Koca, "Tüm hazırlıkların bitmesiyle birlikte 25 Mayıs tarihinden itibaren bal nektar akımı başlar. Bundan sonra da yaklaşık 1- 1,5 aya bal hasadımız başlar. Temmuz ayında bölgemizde zahter bal hasatlarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu anda havanın arılar için gidişatı güzel. Mart ayı içinde yeterli yağışları aldığımızı düşünüyoruz. Nisan ayında da gerekli yağışlar düşerse ve bal nektar akım döneminde de gerekli sıcaklıklar olursa bu yıl bal üretiminin iyi olacağını düşünüyoruz. Yine geçen yıl Türkiye ortalamasında yüzde 25 bal hasadında düşüş yaşanmıştı. Bu yıl arıcılarımız arılarına çok daha iyi bakıyorlar ve geçen yılın hasat düşüklüğünü bu sene tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'te 10 yıl önce yıllık bal üretiminin 10 ton civarında olduğunu anlatan Koca, "Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te 420 ton civarında bal üretimi yapmıştık. Bu yıl 500 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. İklime bağlı aksaklık yaşanmadığı takdirde bal üretim hedeflerimizi de tutturacağımızı düşünüyoruz. Şehrimizde bal üretimi 10 yıl önce 10 tonlar civarındaydı. Şu anda kentimizde bal üretimi 420 ton ve bu süreçte bal üretiminde 40 kattan fazla artış göstermişiz" dedi.

GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI
GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI
GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI
GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI

Arı Yetiştiricileri Birliği, Gaziantep, Kovan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE BAL ÜRETİMİ 10 YILDA 42 KAT ARTTI - Son Dakika


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