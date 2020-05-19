Gaziantep'te balkonlardan İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin 101'inci yılı ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, bu saatte balkona çıktı. Saat 19.19'da Beykent Mahallesindeki gençler ve aileleri ellerinde Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için bir mahalle sakini de balkonuna müzik sitemi kurdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalınan müzik eşliğinde vatandaşlar balkonlarında, şarkılara eşlik ederek bayramı kutladı.

- Gaziantep