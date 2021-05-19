Gaziantep'te balkonlardan İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'da balkon ve kapı önlerinde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, bu saatte balkon ve pencerelere çıktı. Saat 19.19'da Beykent Mahallesindeki gençler ve aileleri ellerinde Türk bayrakları ile balkonlarında ve site bahçelerinde İstiklal Marşı'nı okudu.