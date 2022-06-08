GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti - Son Dakika
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GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti

08.06.2022 14:19

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından ifadesi alınmak istenirken baltayla kendisine zarar vermek isteyen şahıs, 2 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından ifadesi alınmak istenirken baltayla kendisine zarar vermek isteyen şahıs, 2 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden S.S, ifadesi alınmak üzere evine gelen polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek istendi. Ancak bu durumu kabul etmeyen şahıs, eline baltayı alarak kapıyı polislere açmadı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, evin çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri ise tedbir aldı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki baltayı bırakan şahıs, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti - Son Dakika
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