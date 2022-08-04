Boğulma tehlikesi geçiren Ali, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi geçiren Ali, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

04.08.2022 12:46
Boğulma tehlikesi geçiren Ali, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Ali Kızıkoğlu (10), 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Ali Kızıkoğlu (10), 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 22 Temmuz'da Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 6'ncı sınıf öğrencisi Ali Kızıkoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızıkoğlu'nun kaybolduğunu fark edip suya girenler, bir süre sonra çocuğu çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızıkoğlu, bu sabah yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Kızıkoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruştuma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğulma tehlikesi geçiren Ali, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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