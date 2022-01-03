GAZİANTEP - Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, İpekyolu Başpınar Kavşağı civarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Engin Ağtaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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