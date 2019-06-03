Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bayram alışverişi yoğunluğu
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Gaziantep'te bayram alışverişi yoğunluğu

14 dakika önce

- Gaziantep'te bayram alışverişi yoğunluğuGAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor.

- Gaziantep'te bayram alışverişi yoğunluğu
GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara gelenler, yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan çarşıdaki Gaziler Caddesi'nde bayram bereketi yaşanıyor. Her bütçeye göre giyeceğin bulunduğu Gaziler Caddesi'nde bayram alışverişi yoğunluğu oluyor. Bayram alışverişi dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Çarşı esnafından Erol Altan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor ancak, geçen yıllara göre talep düştü. Dolar ve altından dolayı biraz sıkıntılarımız var. Bayrama 3 günümüz kaldı. İster istemez de talep olacak ve o yüzden talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Fiyatlarımızı biraz uygun tutarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Gaziantep'te bayram alışverişi yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Yerel
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