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GAZİANTEP'TE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARET

1 saat önce

Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.
Kurban Bayramı arifesinde, Gaziantep'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK temsilcileri katıldı.
Kuranı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı.
Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:26 Kaynak: DHA
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