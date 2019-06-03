Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti
1 saat önce
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı
arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.
Ramazan Bayramı arifesinde, Gaziantep
'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK
temsilcileri katıldı.
Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı.
- Gaziantep
Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor