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Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti

1 saat önce

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti, System.String[]
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.
Ramazan Bayramı arifesinde, Gaziantep'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK temsilcileri katıldı.
Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel
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