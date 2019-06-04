Gaziantep'te bayram namazındaki vaaza soruşturma
1 saat önce
Gaziantep Valiliği, merkez Şahinbey ilçesindeki bir camide bayram namazında yapılan vaazla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:21 Kaynak: AA
, merkez Şahinbey
ilçesindeki bir camide bayram namazında yapılan vaazla ilgili soruşturma başlattı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili, sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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