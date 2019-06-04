Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bayram namazındaki vaaza soruşturma
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Gaziantep'te bayram namazındaki vaaza soruşturma

1 saat önce

Gaziantep Valiliği, merkez Şahinbey ilçesindeki bir camide bayram namazında yapılan vaazla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te bayram namazındaki vaaza soruşturma, System.String[]
Gaziantep Valiliği, merkez Şahinbey ilçesindeki bir camide bayram namazında yapılan vaazla ilgili soruşturma başlattı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili, sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Gaziantep Valiliği, Şahinbey, Güncel
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